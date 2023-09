Ousada, Mel Maia "invade" perfil pra conseguir um novo bofe: "Vários gatinhos"

Mel Maia "invade" perfil pra conseguir um novo bofe; gravação dividiu opiniões

A atriz Mel Maia dividiu opiniões ao aparecer em um vídeo ousado publicado nas redes sociais. É que ela resolveu "invadir" o perfil de um primo para pedir ajuda para encontrar um novo amor. O vídeo foi publicado neste final de semana.

Na gravação, ela aproveitou que Yuri Maia tem amigos gatinhos e aproveitou a oportunidade. "Oi gente, eu sou a Mel, prima do Yuri Maia e eu estou solteira, sabe? E eu estou em busca de um bofinho [sic]. Meu primo disse que tem vários amigos gatinhos, então eu estou fazendo esse anúncio aqui para vocês responderem esse story e eu dar uma olhadinha", disse ela.

Como se ainda não bastasse, a artista legendou o vídeo com uma frase bem humorada. "Quero um gatinho", desabafou ela, que terminou o relacionamento com o funkeiro MC Daniel agora em setembro. Na época do fim do namoro, os dois divulgaram comunicados nas redes sociais.

Dias depois, a artista falou sobre ter ansiedade e estar com insônia. "Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia e eu fico rolando na cama e não consigo dormir por mais que eu esteja muito cansada... não consigo, acho que é ansiedade. Que saco... isso atrapalha tanto a vida de tanta gente", lamentou ela em um trecho.

E esse vídeo da mel maia 👀👀 Daniel se livrou ! pic.twitter.com/teNzUVhwc3 — Rose 👑🍺🦅 (@tuitarose) September 18, 2023

ATRIZ ESTÁ CURTINDO A VIDA

A atriz, que está solteira desde o término de seu namoro com MC Daniel, está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para colocar seu corpão para jogo. Nos cliques postados no feed do Instagram, ela exibiu a boa forma e também suas diversas tatuagens ao surgir usando um biquíni fininho e um bucket. Em outro registro, ela surge na água, usando um maiô e óculos escuros.

Para manter o corpo sarado, Mel Maia está focada na academia, e mais cedo, ela mostrou como ficou seu estado pós-treino. Em um Story, a atriz surgiu deitada no chão, ofegante e ainda com as luvas de boxe nas mãos. A responsável pelo físico da artista é Carol Vaz, conhecida na internet por seus treinos pesados.