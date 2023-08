Tá namorando? Jojo Todynho revela como está seu relacionamento: 'Longe'

Após férias, Jojo Todynho revela como está seu namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho voltou de suas férias e após ficar um pouco off das redes sociais, ela resolveu abrir uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 01. Além de falar que retornará aos seus treinos e dietas, depois de um mês descansando, a famosa atualizou seu status de relacionamento.

Bem discreta com seu namoro atual com Renato Santiago, a estudante de Direito então revelou como está o relacionamento deles após receber um questionamento de um fã sobre a questão. Jojo Todynho então definiu em poucas palavras.

"Firme, forte e longe de toda a negatividade", declarou a artista ao publicar uma foto deles de mãos dadas em um carro.

É bom lembrar que recentemente, a mãe da filha do namorado de Jojo Todynho mais uma vez tentou falar sobre a cantora. Tempos atrás, a funkeira gerou polêmica ao se pronunciar revelando que não quer a enteada em sua casa por conta do comportamento da ex dele.

A primeira aparição de Jojo Todynho ao lado de seu novo namorado aconteceu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Na ocasião, ela surgiu agarradinha com Renato Santiago confirmando os rumores de ele é o sortudo que conquistou o coração da funkeira.

O bonitão faz o tipo da estrela: é tatuado, malhado e mais alto do que ela. Os dois caminharam juntinhos pelos corredores do Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Sem se preocupar com os olhares indiscretos, ela surgiu feliz da vida.

Quem é Renato Santiago?

Renato Santiago é morador de Brás de Pina , um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios. Segundo informações do colunista Leo Dias, o romance ficou sério na última semana, quando ela jantou ao lado da sogra.

O perfil do namorado da cantora é privado e conta com apenas 1.705 seguidores. Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada, o contrário do militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais.

Ao que tudo indica , Jojo Todynho está com Renato Santiago há cerca de cinco meses . Vale lembrar que ela terminou o casamento com seu ex-marido em outubro de 2022. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse o militar nas redes sociais.

Relação discreta

Mais cedo, Jojo Todynho contou que eles eles eram amigos antes de engatarem o romance - ela também contou que já fez duas tatuagens em homenagem ao amado “Ah, Jojo, você é emocionada? Sim, já estou na estou na segunda tatuagem eu e o bofe. Fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês, paraquem era amigo. Esse negócio de namorar amigo é um problema. Ele sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha vira logo uma indireta. Te aturo há muito tempo”, disse ela.