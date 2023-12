Susana Vieira faz mistério sobre futuro como atriz: 'Não sei se continuarei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira refletiu sobre trajetória e entregou que não sabe se continuará com carreira de atriz

Susana Vieira, que conquistou mais de 60 anos de trabalhos como atriz, fez mistério sobre o seu futuro profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre trajetória e entregou que não sabe se continuará com carreira.

"Foi uma bela carreira. Eu digo que foi, porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas, se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz", declarou Susana Vieira .

Destacando a independência na sua trajetória, a atriz refletiu sobre a felicidade em seu momento atual: "Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é oito mil reais [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!".

"Tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros, e beijo na boca quem eu quiser. Não há necessidade de ter marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha", completou Susana Vieira.

Marcada por vários trabalhos na televisão, Susana Vieira tabém abriu o jogo sobre a polêmica do namoro de sua personagem em Mulheres Apaixonadas com um homem mais novo: "Trabalhei, trabalhei, trabalhei e entreguei minha vida para o público, então tinha o direito de namorar quem eu quisesse. Foi a primeira vez que o Manuel Carlos colocou uma mulher de 50 anos namorando um rapaz de 20".

"Eu era uma mulher livre, independente, que criava e cuidava do seu filho, e ia em festas. Me separei, fiquei sozinha com meu filho, não estava nem aí, fiz o que eu quis da minha vida", afirmou a atriz. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Susana Vieira recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.