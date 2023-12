Claudia Raia não é a única: Confira famosos que surpreenderam com a ceia de Natal

Claudia Raia chamou a atenção da web na última segunda-feira, 25, ao surgir com um porco inteiro gigante servido em seu almoço de Natal

Claudia Raia chamou a atenção da web na última segunda-feira, 25, ao surgir com um porco inteiro gigante servido no almoço de Natal para sua família e amigos. A atriz, porém, não é a única celebridade que deu o que falar durante a ocasião especial. Confira famosos que já surpreenderam com a ceia de Natal.

Neste ano, Susana Werner surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar que passou a ceia de Natal com iluminação improvisada. Sem luz na cozinha do seu apartamento em Lisboa, em Portugal, a atriz contou que colocou luminárias e ring lights para iluminar a cozinha no momento de ceia com sua família e amigos. “Não temos luzes nem cadeiras, mas temos amigos e comida. Nada que umas velas e ring lights no salão não resolvam. [...] Eu não tinha dinheiro, mesmo. Como ia gastar a minha mesada para colocar luz na casa?”, compartilhou nas redes sociais.

Marina Ruy Barbosa também deu o que falar entre os internautas com sua ceia de Natal em 2022. A atriz esbanjou luxo ao publicar registros de sua mesa posta, da ceia caprichada e de arranjos de flores que decoraram o local. "Real life [vida real]", escreveu na legenda da publicação, que gerou críticas de ostentação à artista. "Normalmente não comento absolutamente nada e guardo meus julgamentos pra mim mesma, mas esse real life aí está bem longe da realidade de 99,9% do público dela. Quanta ostentação", declarou um dos seguidores.

