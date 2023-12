Susana Werner mostra ‘perrengue’ para iluminar a ceia de Natal

Sem iluminação na cozinha de sua casa, Susana Werner revela seu truque para conseguir iluminar a ceia de Natal de sua família

A atriz e empresária Susana Werner contou que viveu um pequeno ‘perrengue’ na noite de Natal para iluminar a ceia de sua família. Ela já tinha revelado que não tem iluminação na cozinha do seu apartamento em Lisboa, Portugal, há alguns anos. Por isso, a estrela precisou improvisar na iluminação.

Nos stories do Instagram, ela contou que colocou luminárias e ring lights para iluminar a cozinha na hora da ceia de sua família e amigos. “Há jeito para tudo. Vamos de luminárias e ring light”, disse ela.

Antes disso, Werner contou sobre a situação do seu apartamento. “Não temos luzes nem cadeiras, mas temos amigos e comida. Nada que umas velas e ring lights no salão não resolvam”, disse ela, e completou: “Eu não tinha dinheiro, mesmo. Como ia gastar a minha mesada para colocar luz na casa? A casa, quer dizer, um superapartamento. Falta dar um trato nele. Decorar, etc. Esse era um dos meus sonhos há nove anos, mas Deus quis assim. Um dia, terei um bem bonito”.

Vale lembrar que Susana Werner está recém-separada do ex-goleiro Julio Cesar. Ela anunciou a separação há pouco tempo.

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Na manhã deste domingo, 10, por meio das redes sociais, Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

"Agradeço de coração a todas as mensagens. Nunca vou me fazer de vítima, não sou coitadinha. Sou uma pessoa forte, feliz, que trabalha, que ajuda o próximo, e sou uma pessoa de Deus. Eu não preciso de mais nada nessa vida, nem de homem”, completou.

Vale lembrar que Susana Werner e Julio Cesar viveram uma crise no relacionamento há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Agora, o fim definitivo foi decretado por eles.