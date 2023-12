Nova geração! Confira como foi o primeiro Natal dos herdeiros dos famosos

Celebridades passaram um Natal repleto de alegrias com a primeira vez da celebração ao lado dos novos herdeiros

Com uma nova geração de herdeiros dos famosos que nasceram em 2023, as celebridades passaram um Natal repleto de alegrias com a primeira vez da celebração ao lado dos pequenos. Confira como foi o primeiro Natal dos herdeiros dos famosos.

Claudia Raia, que teve Luca em fevereiro deste ano, aproveitou o mês de dezembro recheado de celebrações. A atriz comemorou o seu aniversário de 57 anos e os dez meses do terceiro herdeiro, além de festejar o primeiro Natal do filho ao lado da família. Para eternizar o momento, ela contou com um ensaio fotográfico de Luca em um cenário natalino, com o tema de casa de biscoitos e neve. "Feliz natal meus amores, que Deus abençoe a noite de vocês com muito amor e alegria", declarou nas redes sociais.

Viih Tube também celebrou o primeiro Natal da filha , Lua, em grande estilo. Além de comemorar o mesversário da pequena com a temática natalina do filme Esqueceram de Mim, a influenciadora curtiu a manhã da data especial ao lado da primogênita e da família em uma comemoração intimista. "Será que é mimada? Primeira filha, neta, sobrinha e até bisneta. Família toda de pijama igual, cheia de presentes e muito amor! Feliz natal para a família de vocês", compartilhou com seus seguidores.

Leia também: Além de Rebeca Abravanel, confira as famosas que passaram o Natal grávidas em 2023