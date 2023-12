Neymar abre álbum fotos do primeiro Natal da filha, Mavie

Posando junto de Bruna Biancardi o craque, Neymar Jr. mostrou o primeiro natal da filha em uma série de fotos postadas em seu Instagram

Neymar Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para abrir um álbum de registros da primeira noite de Natal da sua filha mais nova, a pequena Mavie, nascida em outubro. O craque mostrou maturidade ao postar ao lado da mãe da pequena e ex-namorada, Bruna Biancardi.

Em publicação no Instagram, o craque da seleção brasileira posou com a pequena em fotos da celebração natalina, além de cliques da avó, Nadine, com a netinha, e outros familiares. "Primeiro Natal da maviezinha! Muito paparicada e brava na hora das fotos. Amor pra você não vai faltar princesa", escreveu o atleta na legenda.

A semelhança entre pai e filha acabou virando assunto nas redes sociais do jogador: “Feliz natal !!! Ela é a sua cara real”, comentou uma, “Sua cara! Feliz Natal”, desejou a cantora Lexa, “Imagino Mavie mais velha, olhando as fotos e vendo o quanto sempre foi amada e paparicada por todos ao redor”, refletiu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar Jr celebra Natal com sua irmã e mãe em festa luxuosa

Neymar Jr comemorou a véspera de Natal em grande estilo no último domingo, 24. Ao lado de sua família, o craque do Al-Hilal celebrou a data especial em uma linda festa luxuosa, realizada em São Paulo, e aproveitou para atualizar suas redes sociais com novos cliques.

Em suas redes sociais, o atleta posou ao lado de sua irmã, Rafaella Santos, sua mãe, Nadine Gonçalves. Afastado dos campos devido a uma lesão no joelho, Neymar também apareceu de muletas e mostrou que o machucado não o impediu de comemorar a data especial.

Mais cedo, o craque também publicou um registro encantador com a recém-nascida e seu irmão mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento entre Neymar e Carol Dantas. Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes.