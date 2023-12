Neymar Jr celebra Natal com sua irmã e mãe em festa luxuosa

Ao lado de sua mãe e sua irmã, Nadine e Rafaella Santos, Neymar Jr celebra Natal com festa luxuosa; confira os cliques da família!

O jogador de futebol Neymar Jr comemorou a véspera de Natal em grande estilo no último domingo, 24. Ao lado de sua família, o craque do Al-Hilal celebrou a data especial em uma linda festa luxuosa, realizada em São Paulo, e aproveitou para atualizar suas redes sociais com novos cliques.

Em suas redes sociais, o atleta posou ao lado de sua irmã, Rafaella Santos, sua mãe, Nadine Gonçalves. Afastado dos campos devido a uma lesão no joelho, Neymar também apareceu de muletas e mostrou que o machucado não o impediu de comemorar a data especial.

Nos comentários, seus fãs lhe desejaram muitas coisas boas e celebraram a união da família. "Feliz Natal, família linda", disse uma de suas amigas. "Deus abençoe vocês família linda", escreveu outra.

Confira a publicação:

Neymar Jr passa o Natal com a ex-namorada e a filha caçula

Na noite do último dia 24, o jogador Neymar Jr promoveu uma festa luxuosa em celebração do Natal. A ocasião contou, inclusive, com a presença de sua ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e a filha caçula, Mavie, de 2 meses.

Em suas redes sociais, ele fez questão de mostrar um clique feito ao lado de Bruna, sua herdeira, além de sua mãe, Nadine Gonçalves. Por sua vez, Biancardi exibiu uma foto de quando estava com a filha dormindo em seu colo durante a festa.

Mais cedo, o craque também publicou um registro encantador com a recém-nascida e seu irmão mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento entre Neymar e Carol Dantas. Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes.

Na legenda, ele apenas disse: “Feliz Natal”. Vale lembra que Neymar Jr e Bruna, mesmo separados recentemente, continuaram com a amizade para poderem curtir o primeiro Natal da filha deles em harmonia.