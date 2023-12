Neymar Jr passa o Natal com a ex-namorada e a filha caçula

Neymar Jr revela que passou a noite de Natal com a ex-namorada, Bruna Biancardi, a filha, Mavie, e a mãe, Nadine, em festança

O jogador de futebol Neymar Jr promoveu uma festança para celebrar o Natal ao lado de sua família e amigos. Inclusive, ele teve a presença da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e a filha caçula, Mavie.

Nas redes sociais, ele mostrou uma selfie durante a comemoração com Bruna, Mavie e também sua mãe, Nadine Gonçalves. Por sua vez, Biancardi exibiu uma foto de quando estava com a filha dormindo em seu colo durante a festa.

Apesar da separação há pouco tempo, Neymar e Bruna mostraram que a amizade continua para que possam curtir o primeiro natal da filha deles em harmonia.

Antes disso, o atleta Neymar mostrou nas redes sociais as fotos de uma festa antecipada de Natal que fez em sua mansão com a presença dos filhos e amigos.

A cor dos olhos de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou mais uma vez que é uma mãe babona com uma nova foto de sua filha de dois meses, a pequena Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em nova foto compartilhada nesta quarta-feira, 12, a modelo mostrou em detalhes a cor dos olhos da pequena.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. No clique, os olhos azuis acinzentados de Mavie ficaram em evidência e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe.

A menina ainda apareceu no colo de Carol Dantas, outra ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta. Muito amiga de Bruna, a loira está passando uma temporada no Brasil e aproveitando para curtir um pouco com a mais nova irmã de seu filho.