Neymar Jr abre álbum de fotos com os filhos no Natal

Neymar Jr mostra fotos com os dois filhos, Davi e Mavie, e também com a ex-namorada, Bruna Biancardi para celebrar o Natal

O jogador de futebol Neymar Jr já iniciou a celebração do Natal em sua casa. O atleta abriu o álbum de fotos que fez ao lado dos seus dois filhos, Davi Lucca e Mavie, e também de amigos e familiares. Inclusive, ele posou ao lado da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes em uma foto do grupo.

Na legenda, ele apenas disse: “Feliz Natal”. Vale lembra que Neymar Jr está no Brasil para se recuperar de uma cirurgia no joelho que realizou há poucas semanas. Ele faz sessões de fisioterapia com regularidade com o apoio de profissionais em sua mansão enquanto curte o tempo de qualidade com os amigos e familiares.

A cor dos olhos de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou mais uma vez que é uma mãe babona com uma nova foto de sua filha de dois meses, a pequena Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em nova foto compartilhada nesta quarta-feira, 12, a modelo mostrou em detalhes a cor dos olhos da pequena.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. No clique, os olhos azuis acinzentados de Mavie ficaram em evidência e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe.

A menina ainda apareceu no colo de Carol Dantas, outra ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta. Muito amiga de Bruna, a loira está passando uma temporada no Brasil e aproveitando para curtir um pouco com a mais nova irmã de seu filho.