Sucesso no cinema, atriz inspirou marchinha de Carnaval e lançou canção após vestido

Annik Malvil, que fez sucesso no cinema na década de 1960, construiu uma longa jornada como artista no Brasil. Antes de deixar a carreira para trás e mergulhar no trabalho com turismo, a atriz inspirou marchinha de Carnaval e lançou canção após inaugurar vestido no país. Conheça a trajetória da artista.

Nascida na Bélgica, em 1936, Annik Malvil foi criada na França e se mudou para São Paulo na adolescência, ao lado da família. Ela começou a carreira artística como modelo e estreou no cinema com o filme Férias no Arraial, ao lado de Milton Ribeiro, em 1960. Pouco tempo depois, estrelou o longa Conceição, dirigido por Hélio Souto.

A artista se mudou para o Rio de Janeiro depois de começar trajetória no teatro com a peça A Visita da Velha Senhora. No cinema, ela ficou conhecida pelos filmes Essa Gatinha é Minha, Viagem ao Fim do Mundo, O Cangaceiro Sem Deus, O Ritual dos Sádicos e Os Homens que eu Tive. Annik Malvil, que também estrelou a novela Olhos que Amei, na TV Tupi, ainda participou de produções estrangeiras, como O Homem do Rio e Pão de Açúcar.

Na década de 1960, a atriz ganhou fama como símbolo do Rio de Janeiro e foi homenageada na marchinha Can Can no Carnaval, composta por Carlos Cruz e Haroldo Barbosa e gravada por Emilinha Borba, em 1965. "Tem francesinha no salão. Tem francesinha no cordão. Ela é um sonho de mulher. Vem do folies bergères. Uh lá lá trés bien! Maestro ataca o can can!", dizem os versos da canção.

Além da marchinha de Carnaval, Annik Malvil também marcou o mundo musical com sua carreira de cantora. Além de gravar a música Baby Doll, a atriz também cantou Broto de Tubinho, após inaugurar tendência do modelo de vestido no Brasil. "Eu sou broto de tubinho. Eu sou lá do castelinho. Coisas do tempo passado. Por favor, não me fale. Como era triste uma valsa", entoa na trilha. Atualmente, ela trabalha com turismo e não continua com a carreira artística.