Leci Brandão reflete sobre missão e luta como artista em retrospectiva de carreira: 'Não sei como consegui'

Ao lado de Emicida, Leci Brandão defende a arte como instrumento de luta e reflete sobre trajetória como sambista

Leci Brandão construiu uma longa trajetória como sambista e fez história ao unir sua música com manifestações políticas. Em retrospectiva de carreira, ao lado de Emicida, ela defende a arte como instrumento de luta e reflete sobre missão como artista: "Não sei como consegui".

"Acho que vim para a Terra para cumprir uma missão. Existem situações que eu não sei como eu consegui escrever. Assuntos sérios, várias pautas - como vocês dizem hoje -, eu já falava lá atrás", compartilha Leci Brandão em episódio do Sambas Contados, novo podcast do Globoplay.

Apresentado por Emicida , o nono episódio do programa faz uma retrospectiva da carreira da sambista, entre marcos de suas músicas e seus impactos no público. Durante o podcast, a artista relembra sucesso com canções como Ombro Amigo, que fala da temática de liberdade nos relacionamentos amorosos. "Eu sempre fiz da arte um instrumento de luta", declara ela.

Além de conversar sobre a influência de Leci Brandão na música, Emicida também faz questão de falar sobre sua história pessoal com a artista durante o podcast. "Na primeira vez que eu a encontrei, estava extremamente nervoso. Afinal, ela já era Leci Brandão e eu era apenas mais um ‘menininho’ querendo fazer rap. Estava petrificado na sua presença, sem saber o que falar".

Leia também: Lia de Elas por Elas, atriz defende feminismo e personagem empoderada: 'Me identifiquei'

A partir da próxima quinta-feira, 21, o nono episódio do podcast Sambas Contados, com a presença de Leci Brandão, estará disponível em todas as plataformas de áudio. Além da artista, outros nomes do samba que marcaram presença na temporada do novo programa foram Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara e Dionísio Barbosa.