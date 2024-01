Leci Brandão está internada em SP. Saiba qual é o quadro de saúde

Equipe de Leci Brandão divulga comunicado sobre o estado de saúde da cantora, que está internada em um hospital de São Paulo

A cantora e deputada estadual Leci Brandão está internada em um hospital de São Paulo. De acordo com o site G1, ela foi hospitalizada no dia 15 de janeiro e segue sob cuidados médicos.

A artista foi diagnosticada com um problema de circulação e seu quadro de saúde é está. Agora, ela está bem, mas ainda não recebeu alta hospitalar.

“A artista e deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão, foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares. Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem”, afirmou a equipe dela.

Outra famosa também está internada

Na última quarta-feira, 17, a atriz e apresentadora Mamma Bruschetta deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ela tratava uma arritmia cardíaca e também uma pneumonia. A famosa foi internada no Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, em São Paulo, na última sexta-feira, 12.

De acordo com a nota divulgada nos Stories de seu perfil oficial, Mamma teve uma melhora clínica e os médicos decidiram transferi-la para o quarto, onde seguirão com o tratamento. Novos exames serão realizados ao longo do dia e caso ela responda bem, já poderá voltar para casa.

Após ser internada, a artista apareceu em seu Instagram para tranquilizar os fãs. "Eu tô passando aqui pra dizer que eu estou bem, estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia, da minha arritmia, por grandes médicos aqui do hospital São Luiz.", disse ela. E completou: "E venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhoras, só coisas boas. Amo vocês."