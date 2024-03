Lia de Elas por Elas, atriz defende feminismo e personagem empoderada: 'Me identifiquei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Kenny Alberti fala sobre entrada em Elas por Elas com personagem que promete causar bastante na trama

Kenny Alberti tem celebrado o convite para interpretar uma personagem cheia de empoderamento na novela Elas por Elas, da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz confessa que se identificou bastante com Lia, que chega na reta final da trama para dar uma 'bagunçada' o romance de Érica e Edu.

"Lia chega na trama para mostrar a Edu que nós mulheres temos os mesmos direitos que eles, inclusive nos relacionamentos. Lia é uma mulher forte, independente, alegre e de bem com a vida", adianta.

De acordo com a sinopse divulgada pela Globo, Lia será responsável por gerar uma certa confusão nos próximos capítulos. Isso porque Edu acaba se apaixonando por ela, mas a moça apenas quer se divertir e não firmar nenhum compromisso. Vivendo um momento turbulento após o fim da relação com Érica, o bonitão acaba ficando confuso.

"Eu me identifiquei muito com ela, porque também sou uma mulher livre e prezo muito por relacionamentos leves. Já vivi algumas experiências como a de Erica em relacionamentos e sei bem o quanto machuca. É uma pena que a gente ainda não converse mais sobre relacionamento aberto, monogamia e afins, pois ao meu ver, são justamente essas imposições, que acabam causando muita confusão e sofrimento, afinal 'o conversado e combinado, não sai caro'", avalia a atriz.

Chegando na reta final de Elas por Elas, Kenny confessa que teve que correr muito para se entrosar com o restante do elenco. No entanto, ela garante que tem adorado a interação com os colegas nos bastidores. "É uma loucura, literalmente a gente pega o 'Bonde andando'", brinca.

"Mas é sempre um desafio entrar num projeto no meio, ou quase no final como é o caso de Elas por Elas, mas tive sorte. Fui muito bem recebida pela equipe, e pelos atores do meu núcleo, que me receberam muito bem e me ajudaram a ficar mais a vontade nas cenas", diz.

MUDOU DE CARREIRA

Antes de Elas por Elas, Kenny já esteve em outras novelas da TV Globo como Além da Ilusão, Um Lugar ao Sol, Pega Pega, Haja Coração e Êta Mundo Bom. Mas apesar do currículo, a atriz demorou para seguir o sonho da atuação. Isso porque ela trabalhou por anos no mundo corporativo.

"A história na vida corporativa vem da necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro para cuidar e sustentar uma criança, praticamente sozinha. Porém, como um fruto não cai longe do pé, minha filha começou a manifestar o desejo de ser atriz na sua adolescência e com isso eu fui praticamente levada por ela ao mundo artístico novamente", revela.

A atriz conta que precisou enfrentar uma depressão profunda para entender que precisava ir em busca de sua felicidade e realização pessoal. "Tive muito receio em fazer essa transição, porém após muita terapia descobri o quanto estava me fazendo mal estar afastada na minha verdadeira vocação".

Passado o momento traumático, Kenny tem comemorado a decisão que tomou no passado após conquistar grandes oportunidades. "Acredito muito que quando estamos em sintonia com nossos sonhos e propósitos as oportunidades aparecem. Sou sempre muito grata a cada uma delas", declara.