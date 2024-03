'Me prende': Delegado em Elas por Elas, ator entrega cantadas na rua e descarta assédio

Em entrevista à CARAS, Pedro Caetano comentou sobre sucesso em Elas por Elas e como tem reagido aos comentários dos fãs na web

Estreante no mundo das novelas, Pedro Caetano (39) tem visto de perto a alta repercussão que a TV aberta gera na vida de algumas personalidades. Destaque em Elas por Elas, o artista conta que tem recebido altas cantadas nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou algumas mensagens que acaba recebendo dos admiradores.

"Onde mais tem é no Instagram, mas é sempre de uma forma mais leve, de uma forma divertida. Não tem nenhum assédio, é quase uma transferência do personagem para a vida então é: 'Casa comigo, delegado. Me prende, me leva, eu sou criminosa também, eu sou criminoso'", diz o ator aos risos.

Pedro conta que tem acompanhado de perto a repercussão de seu trabalho e confessa que tem se divertido com as interações do público, que torcem para que o delegado Rico e René tenham um final feliz, mesmo após algumas reviravoltas da trama.

"É curioso, porque não é uma coisa que a gente pensa muito como ator. A gente sai de cena preocupadíssimo se passou a mensagem, como é que eu tava em cena e tal e aí a gente faz uma cena, às vezes, super complexa, pensando em cada detalhe, que emoção que tá passando, aí você entra no Twitter e está o pessoal falando: 'Você tem que ficar com aquele gostoso'", revela.

Leia também: Atriz de Elas por Elas largou cargo público para seguir carreira artística; saiba quem

"Mas é interessante, porque é como o público se relaciona com o produto, como se relaciona com a novela. Tem uma identificação muito grande do público com a própria vida", avalia Pedro, que ganhou o apelido de "delegato".

Ainda durante o bate-papo, que aconteceu nos bastidores das gravações de Elas por Elas, nos Estúdios Globo, o ator comentou sobre ter entrado para a produção na metade da trama. Para ele, ter amigos que fazem parte do elenco foi fundamental para o entrosamento ser um sucesso.

"Tem atores que eu já conhecia, que eu já trabalhava, então já tinha um certo contato. Então isso facilita um pouco para você entrar no clima. Porque a novela já tem uma certa temperatura, você tem que ir aquecendo e conseguir chegar ali, mas é um elenco que abraça, troca e joga junto, então isso facilitou muito esse processo", declara.