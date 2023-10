Atriz de Elas por Elas largou cargo público para seguir carreira artística; saiba quem

Antes de seguir carreira artística, protagonista de Elas por Elas teve longa batalha pessoal até conquistar o estrelato

Uma das protagonistas da novela Elas por Elas, a atriz Maria Clara Spinelli (48) precisou enfrentar algumas batalhas pessoais para conseguir conquistar um espaço no estrelato. Por exemplo, a artista largou um cargo de servidora pública para se dedicar totalmente às artes.

Em 2016, Maria Clara foi destaque de uma matéria no jornal Extra, a qual relembrou todo seu processo para realizar o sonho de ser atriz. Na época, ela chamou atenção por representar uma personagem transexual na produção da TV Globo.

"Não sou uma atriz transexual, sou uma atriz e ponto. Taís Araújo, por exemplo, é uma atriz, não é uma atriz negra. Existe um conceito negativo por causa da minha história de vida. É mais difícil para mim conseguir um papel", disse ela, que antes havia brilhado na novela Salve Jorge.

Ainda engatinhando em trabalhos na televisão, ela já falava sobre ser talentosa o suficiente para assumir papéis diversos e que não apenas tivessem a transexualidade como tema central. "Sou uma atriz e posso fazer qualquer papel, não só de transexual. Isso já acontece, mas ainda temos poucos exemplos. O bom é que vem surgindo uma nova visão dos diretores", declarou.

Leia também: "Não é todo dia que eu tô forte", reflete Isabel Teixeira, de Elas por Elas

Animada com a repercussão positiva de seus trabalhos na televisão, ela contou que sempre costuma ser parada na rua para receber o carinho do público. "Sempre me abordam na rua de forma positiva, com carinho. A gente vai aprendendo a lidar. Até conversei com a Mariana (Ximenes, sua colega na série) sobre isso e ela me deu algumas dicas", revelou.

Sete anos depois, Maria Clara foi escalada para atuar como uma das personagens principais de uma novela da TV Globo. Na trama, ela vive uma mãe de dois filhos, algo que para a atriz foi uma de suas maiores conquistas da carreira.

"A hora que ela falou que a Renée era mãe de dois filhos, o que vier junto, tudo bem, porque foi um sentimento de gratidão e amor muito grande. É nesse lugar que eu acredito que uma personagem com a grandiosidade da Renée deve estar, no lugar de uma mãe e de uma pessoa que é amada e tem muito amor para dar para sua família", disse Maria, relembrando o dia que recebeu o convite.