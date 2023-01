Simaria exibe silhueta e passa dos limites da beleza em ensaio de roupa íntima: “Mulherão!”

Simaria surge de body justinho em ensaio fotográfico e exibe corpão fora do comum; veja

Aos 40 anos, Simaria surgiu em um ensaio de fotos para lá de ousado nesta segunda-feira (23). Isso porque a cantora deu uma surra de beleza ao posar de body justinho em uma sequência de registros sensuais.

A morena mostrou o corpo violão e as pernas torneadas nos cliques publicados em seu Instagram oficial. Além de fazer caras e bocas para as fotos, ela ainda deixou à mostra no decote os seios fartos. “O foco é praticar a calma pois é dela que nasce toda criatividade,amor, luz e toda paz”, escreveu na legenda.

Claro que fãs e seguidores da ex-dupla de Simone Mendes surtaram com os cliques sensuais da musa e não deixaram de comentar. “Que mulher gata, meu Brasil”, comentou uma internauta. "Maravilhosa, está na melhor fase da vida dela”, disse outro. “Mulherão", reagiu mais um.

Ainda na última semana, Simaria Mendes não se conteve e respondeu a um comentário após postar uma foto em que aparece usando sutiã.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

UAU!

Na última semana, a cantora sertaneja Simaria decidiu causar alvoroço nas redes sociais! Em uma publicação para lá de ousada, ela apareceu em alguns cliques fazendo topless em sua piscina para espantar o calorzão.

Usando apenas um óculos, a morena surgiu com o cabelo molhado, como se já tivesse usado a piscina, aderindo ao topless, mas cobrindo a parte dos seus seios com o mármore de onde estava. “Acordei assim”, escreveu ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter.