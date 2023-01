Sem nada, Simaria aparece em clique ousado na piscina e deixa seguidores malucos

Sertaneja Simaria decide fazer topless na piscina para aproveitar o dia de muito sol dentro da água

Nesta sexta-feira, 20, a cantora sertaneja Simaria (40) decidiu esquentar ainda mais as redes sociais! Em uma publicação para lá de ousada, ela apareceu em alguns cliques fazendo topless em sua piscina para espantar o calorzão.

Usando apenas um óculos, a morena surgiu com o cabelo molhado, como se já tivesse usado a piscina, aderindo ao topless, mas cobrindo a parte dos seus seios com o mármore de onde estava. “Acordei assim”, escreveu ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para exaltar a beleza e o corpão escultural da famosa. “Bem gostosa mesmo”, exclamou um internauta. “E tem como acordar mais perfeita? Duvido!”, comentou um outro.

Sensitiva faz previsão para Simaria Mendes

Em entrevista na TV CARAS, Lene Sensitiva fez previsão para a vida da cantora Simaria. Ela contou que a estrela pode retomar a dupla com a irmã, Simaria, e ainda engravidar. “Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse ela na TV CARAS.