Simaria rebate críticas após postar foto com sutiã: "Toma jeito"

Simaria não se segurou e respondeu a altura; sua resposta acumula mais de 600 curtidas

SimariaMendes (40) não se conteve e respondeu a um comentário após postar uma foto em que aparece usando sutiã e deixar parte dos seios à mostra.

"Bom dia! A frase do dia é: Nunca conte com a decepção pois ela nunca te decepcionará", escreveu ela na legenda da publicação.

A foto ganhou uma enxurrada de elogios. No entanto, um comentário chamou a atenção. Sem titubear, a seguidora escreveu: "Nunca vi uma criatura pra se expor tanto. Mulher, toma jeito", escreveu.

A cantora respondeu: "Toma jeito você em vir aqui no meu perfil só para me atacar! Não tem vergonha não?", perguntou ela. Em pouco tempo, a resposta de Simaria acumulava mais de 600 curtidas.

Mais tarde, ela gravou um vídeo desabafando sobre esse tipo de atitude das mulheres.

"Antigamente, quando eu ainda estava com a dupla, eu postava minhas fotos de biquíni, empoderada, porque todo mundo sabe que eu adoro um decote. E é impressionante que algumas mulheres vêm se incomodando de uma forma tão pesada com o meu corpo, que está ficando chato. (...) Eu acho que vocês têm que ter mais empatia pelo outro. Porque vocês não me conhecem pessoalmente. E todas as vezes que as pessoas me encontram na rua, elas quebram a cara em um nível tão violento, porque veem o quanto eu sou generosa, o quanto sou gentil, que eu tiro foto e escuto meus fãs", disse.

Sensitiva faz previsão surpreende para Simaria: 'Não lute com isso'

O ano de 2023 pode ser agitado na vida de Simaria Mendes. Lene Sensitiva esteve no estúdio da TV CARAS e fez previsões para a cantora. Depois de viver um período de términos em sua vida – com o fim do casamento e o encerramento da dupla sertaneja –, ela pode ter um ano de novidades!

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, revelou.