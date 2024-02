Silvio Santos recebe visita dos pais de Alexandre Pato: 'Continua jovem'

O encontro especial aconteceu na casa de Silvio Santos dias após o nascimento do filho de Rebeca Abravanel com Alexandre Pato

O apresentador Silvio Santos e a esposa, Iris Abravanel, receberam uma visita especial de Rozeli Rodrigues e Geraldo da Silva, pais de Alexandre Pato. O encontro foi registrado e compartilhado nas redes sociais da mãe do jogador esta semana.

Na imagem publicada, o dono do SBT aparece usando um pijama bastante confortável, sentado em sua sala. Sempre muito carismático, ele posou para a foto com um grande sorriso no rosto.

"A juventude não está nos anos que a gente tem, mas na jovialidade de espírito e alma. Podemos ser idosos na idade, mas muito mais jovens que muitos novinhos com cabeça de velhos. Idosos apenas na idade, mas nosso espírito continua jovem! Silvio continua jovem, brincalhão, divertido, muito saudável, simpático e como sempre inteligentíssimo… Adorável!!!", escreveu Rozeli na legenda da postagem.

A visita dos pais de Alexandre Pato a Silvio Santos aconteceu dias após o nascimento de Benjamin, filho do jogador com Rebeca Abravanel, herdeira do apresentador. O bebê, que é o 14º neto do famoso, chegou ao mundo no último dia 12 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido

O apresentador Silvio Santos já conheceu o neto recém-nascido, Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. De acordo com o colunista Leo Dias, o encontro de avô e neto aconteceu pouco depois do nascimento do bebê.

O colunista contou que Benjamin foi levado direto para a casa do avô famoso assim que recebeu alta da maternidade. Inclusive, foi lá na mansão do dono do SBT que o bebê passou seus primeiros dias de vida e onde recebeu a visita de outros integrantes da família.

Benjamin nasceu no dia 12 de janeiro em uma maternidade de São Paulo, mas seu nascimento foi mantido em sigilo pela família e só se tornou público nesta quarta-feira, 31.