Sem os filhos, Taís Araujo e Lázaro Ramos aproveitam viagem romântica: ''Foi gostoso''

Após completarem 18 anos de casados, Taís Araujo e Lázaro Ramos curtem viagem romântica em comemoração

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 19h11

Neste final de semana Taís Araujo (43) e Lázaro Ramos (43) aproveitaram uma viagem romântica para celebrar os 18 anos de casados. Sem os filhos, o casal curtiu a companhia um do outro em meio à natureza.

Nos perfis do Instagram, os pombinhos compartilharam um vídeo mostrando um pouco de como foi a comemoração.

A viagem contou com surpresa na cama com pétalas de rosas, renovação do bronzeado, passeio noturno, e muito carinho e amor.

"Completamos 18 anos de casamento no dia 13, mas já viu né? Trabalhando não comemoramos, mas eis que chega o dia de celebrar e renovar os nossos votos de amor. Foi amoroso, gostoso, divertido e leve, como a vida deveria ser? Sem perfeição, mas cheio de desejo de estar juntos, planos e aprendizados. Recebam essa energia e comecem bem a semana", escreveu o ator na legenda da publicação.

Os admiradores dos atores não deixaram de comentar e parabenizá-los. "Parabéns para vocês! Nada melhor que viver e celebrar um grande amor", "O amor de vocês é inspirador", "Meta de relacionamento", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

TAÍS ARAUJO E LÁZARO RAMOS PROMOVEM ENCONTRO DE VIOLA DAVIS COM FAMOSOS BRASILEIROS

Viola Davis, atriz vencedora do Oscar, esteve presente na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos. A atriz americana que está no Brasil para promover o filme A Mulher Rei, aproveitou para visitar o casal de atores no Rio de Janeiro. Além de Viola Davis, outras personalidades também estavam presentes na casa de Taís Araujo, como Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, IZA e mais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!