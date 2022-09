Lázaro Ramos e Taís Araujo recebem Viola Davis em casa: "Noite mais que especial"

De passagem pelo Brasil, atriz Viola Davis esteve presente na casa de Lázaro Ramos e Taís Araujo

A noite do último domingo, 18, foi marcada por um encontro pra lá de especial! Viola Davis, atriz vencedora do Oscar, esteve presente na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos.

A atriz americana que está no Brasil para promover o filme A Mulher Rei, aproveitou para visitar o casal de atores no Rio de Janeiro.

Através do seu perfil no Instagram, Taís Araújo compartilhou uma série de fotos da noite especial: "Recebendo amigos. Noite linda e mais que especial", escreveu na legenda da publicação.

Além de Viola Davis, outras personalidades também estavam presentes na casa de Taís Araujo, como Dandara Mariana, Zezé Motta, Ícaro Silva, Seu Jorge, IZA e mais.

Em 2019, Taís Araújo esteve nos Estados Unidos para representar o Brasil em uma premiação, e foi convidada a visitar a casa de Viola Davis, e agora, este reencontro no Brasil foi mais que especial para a dupla de atrizes.

Veja as fotos de Viola Davis na casa de Taís Araujo e Lázaro Ramos:

