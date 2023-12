Samara Felippo se revolta com rumores sobre a guarda das filhas: “Limites”

Samara Felippo esclarece especulações sobre a guarda das filhas após revelar que sua primogênita foi morar com o pai nos Estados Unidos

Nesta semana, Samara Felippo se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais ao revelar que sua filha mais velha, Alicia, se mudou para os Estados Unidos para morar com o pai, Leandro Barbosa. Após compartilhar a notícia, a atriz surgiu novamente indignada com as discussões em torno da guarda de suas herdeiras.

Através das redes sociais, Samara perdeu a paciência diante das especulações: “Parem! Vocês estão perdendo o limite, gente, pelo amor de Deus. Não!”, ela desabafou: “Senhor do céu, o que vocês fazem por like, por clique?!? Nem vou colocar nem de onde é. Que loucura! Não deem clique”, ela desabafou sobre uma postagem no Instagram.

“Cheguei e já perdi a guarda aí acabou”, Samara disse com ironia, Na sequência, a artista contou que surgiram notícias até mesmo envolvendo sua morte: "Teve um que eu já morri. É uma loucura essa internet. Isso é muito grave. Não é muito surreal? Sei nem se cabe um processo. Fiquem atentos", ela desabafou sobre os boatos.

Para finalizar, Samara compartilhou sua preocupação com sua mãe diante das notícias falsas: "Se isso chega para ela, alguém manda, minha mãe pode morrer! Pode ter um infarto, isso é muito grave', expressou. Com ironia, ela concluiu enfaticamente: 'Não morri, não! Estou vivíssima', encerrando assim os rumores sobre as filhas.

Samara Felippo se revolta com rumores sobre morte - Reprodução/Instagram

Para quem não está por dentro do assunto, a escolha da filha representa uma grande mudança na vida da atriz. Samara enfrentou inúmeras dificuldades ao criar suas filhas, especialmente após um período tumultuado com o pai das meninas. Apesar de todas as polêmicas e desafios passados, ela compartilhou um relato onde ostenta seu orgulho com a notícia:

“Eu tenho muito orgulho como mãe, dela com 14 anos estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama. Mas também sei e me sinto em paz de saber que ela está acolhida, amada e muito bem cuidada por quem ela também ama”, Samara celebrou a mudança da menina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Quem é o pai da filha de Samara Felippo?

A atriz Samara Felippo comoveu os seguidores nesta quinta-feira, 30, após revelar que sua filha mais velha, Alicia, estava deixando o Brasil para morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. O atleta mora nos Estados Unidos e trabalha como técnico do time da NBA Sacramento Kings; saiba tudo sobre Leandrinho.