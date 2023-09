Samara Felippo esbanja beleza natural ao posar de biquíni e dá destaque para tatuagens em cliques

Atriz elevou a temperatura na web ao surgir radiante com um biquíni estiloso, colocando suas curvas para jogo

Toda quinta-feira é dia de #TBT nas redes sociais. Quem entrou na onda da nostalgia foi Samara Felippo. A atriz encantou os seguidores ao compartilhar fotos de sua viagem pelo Ceará. Nas imagens, ela aparece usando um biquíni preto com detalhes brancos e exala sua beleza natural enquanto aproveita o dia ensolarado no Beach Park, em Fortaleza.

Samara Felippo abriu álbum de viagem ao Ceará (Foto: Reprodução Instagram)

Samara exibiu tatuagens na coxa e no quadril e mais uma vez capturou a atenção dos fãs. O beachwear destacou as curvas da artista e realçou seu bronzeado. "#tbt de onde eu queria estar", escreveu no Instagram. Com o mar como cenário deslumbrante, Samara reforçou a imagem como uma criadora de conteúdo que promove uma atitude positiva em relação ao corpo e à autoestima.

"Lindíssima", afirmou uma. "Deusa", destacou outra. "Muito gata", acrescentou uma terceira. "Que mulher maravilhosa", disparou um. "Perfeita", babou outro. "Ê mulherão", babou um internauta. "Santo Deus... Sempre bonita, não envelhece. Faz muita falta nas telinhas", comentou uma. "Divina. Que beleza radiante. Haja coração", reagiu mais um.

Samara ficou conhecida em todo o país como a Érika de "Malhação" e participou de produções inesquecíveis como "Sete Pecados" e "A Casa das Sete Mulheres".

Como Samara Felippo lida com as críticas?

Em entrevista, Samara Felippo já rebateu as críticas que recebe – seja pelas roupas que veste ou por comportamento fora dos "padrões" tradicionais.

"Por que eu não posso mais fazer o que quero depois dos 40? Por que não posso usar uma saia curta? Por que não posso deixar meu cabelo branco? Eu recebo muitas críticas, principalmente de mulheres, o que eu acho uma loucura. Me perguntam: 'O que suas filhas vão pensar?' 'Você não tem vergonha?' Tenho não, linda", declarou a famosa em conversa com o Fefito no programa do "UOL".