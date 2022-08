De biquíni fio-dental, Samara Felippo curte parque aquático com as filhas

Aos 43 anos, Samara Felippo ostenta suas curvas impecáveis ao aproveitar dia de sol na companhia das filhas durante viagem

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 15h38

A atriz Samara Felippo (43) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir a sua boa forma durante uma viagem de férias. A estrela foi curtir um parque aquático no nordeste junto com as duas filhas, Alícia e Lara, e mostrou alguns momentos do passeio nos stories do Instagram.

Samara apareceu deslumbrante ao usar apenas biquíni rosa estilo fio-dental e caprichou nas poses. A musa apareceu em fotos de vários ângulos enquanto renovava o bronzeado e relaxava em uma rede.

Recentemente, Samara Felippo lançou o livro Mulheres Que Habitam em Mim, do selo DISRUPTalks e editado por Caroline Dias de Freitas. Na publicação, ela falou sobre vida e maternidade. “Apesar de ter me aberto totalmente sobre o que penso e o que vivi como mãe no palco, no livro eu consegui contar minha história de uma forma ainda mais intimista. Cada linha tem o propósito de desromantizar a maternidade com a coragem de dizer tudo aquilo que ninguém tem coragem de expor”, disse ela.

Veja as fotos de Samara Felippo no parque aquático:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!