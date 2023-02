Com os atributos em destaque, Samara Felippo curte Carnaval de Recife com o namorado: "Flagra"

Atriz Samara Felippo deixa pernões em evidência ao se fantasiar de 'Super Gêmea' para curtir folia

A atriz Samara Felippo (44) se jogou no Carnaval de Recife neste domingo, 19. Ao lado do namorado, o humorista Elídio Sanna (43), ela apareceu se preparando para curtir a folia.

Usando um body cavadinho na cor lilás com detalhes no busto em amarelo, a famosa mostrou que tem energia de sobra. Para completar o look, a estrela elegeu um adereço no pescoço, para dar vida à fantasia de Super Gêmea.

Na sequência em outro clique, Samara surge segurando uma arma de brinquedo, fazendo carão e exibindo todo seu charme. Já Elidio, apostou na fantasia de Batman.

Nas redes sociais, através dos stories do Instagram, ela mostrou a sintonia do casal. "Flagra: Batman é visto com Super Gêmea", escreveu ela na legenda.

VEJA O STORY DE SAMARA FELIPPO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

CARNAVAL

Ainda na última semana, Samara Felippo apostou em um look ousado para entrar no clima de Carnaval.

Através de suas redes sociais, a atriz surgiu com um shorts jeans minúsculo, que deixou o bumbum totalmente exposto, meia-arrastão e madeixas alongadas.

Os fãs não perderam tempo e deixaram comentários: "Não sei expressar em palavras a minha alegria, em ver vocês juntos", elogiou uma. "Só gente massa nessas fotos hein?!", disse outro. "Que lindosss", falou mais um.