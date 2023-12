Saiba o que PC Siqueira disse em seu último post antes da morte

O influenciador digital PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento em SP. Antes da morte, ele fez um post sobre solidão no Natal

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A morte do influenciador digitalPC Siqueira pegou os internautas de surpresa na noite de quarta-feira, 27. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de São Paulo aos 37 anos de idade e a polícia está investigando o que aconteceu. Antes de morrer, ele fez o seu último post nas redes sociais sobre a solidão no Natal.

Em um vídeo no feed do Instagram, o rapaz contou que se solidarizava com quem iria passar o Natal sozinho. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho", disse ele.

E completou: "Principalmente para as pessoas, que assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para vocês e feliz Ano Novo solitário para vocês também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos".

A morte dele foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.

Paulo Cezar Goulart Siqueira, como era seu nome de batismo, foi um dos pioneiros nos vlogs do YouTube, que se tornaram populares em 2010, e contribuiu com o crescimento do estilo de vídeo no Brasil. Em março deste ano, PC Siqueira foi resgatado por bombeiros ao ser encontrado desacordado em seu apartamento após uma crise de mania.

Causa da morte da fã de Taylor Swift

Fã da cantora Taylor Swift, a jovem estudante Ana Clara Benevides Machadofaleceu aos 23 anos na noite do primeiro show da artista internacional no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 2023. Agora, mais de um mês após o falecimento, o laudo da necropsia trouxe à tona a causa da morte dela.

De acordo com o site G1, o laudo da necropsia concluiu que ela faleceu em decorrência da exaustão térmica causada pelo calor, que teve como fonte o sol. Naquele dia, o Brasil enfrentava uma onda de calor extremo e a temperatura no Rio de Janeiro chegou a bater a casa dos 40ºC.

O laudo ainda trouxe a informação de que Ana Clara ficou exposta ao calor extremo no ambiente de forma indireta, evoluiu para exaustão térmica com choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões. Com isso, ela teve uma morte súbita. Os exames no corpo dela mostraram que ela teve hemorragia alveolar, que é o rompimento dos vasos nos pulmões, e congestão polivisceral, que é quando os órgãos param de funcionar por causa do calor.

Em outro momento, a delegada do caso, Juliana Almeida, segundo o G1, informou que outro exame informou que Ana Clara não consumiu bebida alcóolica, não consumiu substâncias tóxicas e também não tinha doenças preexistentes.