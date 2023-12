PC Siqueira é encontrado morto aos 37 anos em seu apartamento em São Paulo

O influenciador digital e youtuber PC Siqueira é encontrado morto aos 37 anos em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

O influenciador digital PC Siqueira morreu aos 37 anos no fim da tarde desta quarta-feira, 27. Segundo as informações do site Metrópoles, a Polícia Militar de São Paulo foi acionada e o encontrou morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

O veículo afirma que a perícia ainda está no apartamento do influenciador analisando evidências. Nas próximas horas, as autoridades devem fornecer novas informações em um boletim de ocorrência.

Paulo Cezar Goulart Siqueira, como era seu nome de batismo, foi um dos pioneiros nos vlogs do YouTube, que se tornaram populares em 2010, e contribuiu com o crescimento do estilo de vídeo no Brasil. Em março deste ano, PC Siqueira foi resgatado por bombeiros ao ser encontrado desacordado em seu apartamento após uma crise de mania.

PC Siqueira publicou vídeo que preocupou seguidores

No último dia 24, véspera de Natal, PC Siqueira chamou atenção de seus seguidores nas redes sociais com um vídeo preocupante. Em seu perfil oficial do Instagram, o influenciador digital falou sobre passar o Natal sozinho poucos dias antes de morrer.

No vídeo, ele mandou um recado para seus seguidores. “Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que, assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para você, feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos”, disse o youtuber.