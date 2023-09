Sabrina Sato divide opiniões com declaração e é comparada à Deborah Secco; saiba motivo

Sabrina Sato foi alvo de comentários negativos após dizer que agendava sexo com ex

Para Sabrina Sato nenhum assunto é problema. Prova disso é que a apresentadora causou alvoroço na web após compartilhar detalhes inusitados sobre a relação com Duda Nagle. No programa "Sobre Nós Dois" (GNT), que comanda ao lado de Marcelo Adnet, a empresária revelou que marcava hora para o sexo com o ator.

"Gosto de planejar. Eu marcava hora quando era casada, achava importantíssimo. Era toda quinta às 19h. Não deu certo, não, por isso estou aqui agora. Mas acho que funciona para quem tem pouco tempo, agenda lotada", disse.

A declaração de Sabrina repercutiu e a "japa" foi alvo de críticas por expor o antigo relacionamento. "Eu acho péssimo terminar e ficar falando da intimidade assim", opinou uma. "Adoro a Sabrina, mas está querendo competir com a Deborah Secco para ver quem se expõe mais", acrescentou outra. "Expondo o ex ao ridículo. Se fosse o contrário, o cancelavam", destacou uma terceira. "Me sinto uma velha de 80 anos quando vejo essa exposição da relação à dois assim", desabafou uma.

"Se fosse ele expondo a intimidade dos dois estavam chamando de macho escroto", disparou um. "O povo está numa exposição tão grande ultimamente, né? Imagina se fosse ele falando dela? Cancelamento. Fato!", avaliou outro. "Totalmente desnecessário esse tipo de comentário. O relacionamento já não acabou? Para que ficar falando? Acho muito chato. Se fosse o contrário ela não iria gostar", apontou uma.

Separação de Sabrina Sato e Duda Nagle

Sabrina Sato anunciou o término do noivado com Duda Nagle em março deste ano. A apresentadora e o ator estiveram juntos por quase sete anos e são pais da pequena Zoe (4). Eles se conheceram durante as idas para eventos de famosos.

No primeiro contato em 2016, Sabrina já era celebridade após a passagem pelo "BBB 3", da TV Globo, e fase como repórter do Pânico, da RedeTV!. Na época, ela atuava como apresentadora na Record.