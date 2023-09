Sabrina Sato fala do fim do casamento com Duda Nagle: ‘Chega um momento que não dá'

Ao lado de Marcelo Adnet, Sabrina falou sobre o fim do relacionamento no programa Sobre Nós Dois, do GNT

Sabrina Sato entrou pra estatística ao se separar do ator Duda Nagle no início deste ano. No Sobre Nós Dois, programa que apresenta ao lado de Marcelo Adnet no GNT e no Globoplay, ela abriu o jogo sobre o término:

"No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer", explicou ela.

Convidado do episódio, Klebber Toledo implicou que, nesses casos, a baixa frequência sexual do casal pode ser causa e efeito da crise: "O sexo é um termômetro, sim", concordou Sabrina. "A gente foi tentando se ajustar, se ajustar... Chegou uma hora que a gente falou: 'A gente já não está mais junto'. Quando um casal se separa, já está separado", confessou.

Sabrina e Duda foram casados por 7 anos e juntos tiveram uma filha, Zoe, de quatro anos. Apesar de ter sido um relacionamento longo, a apresentadora revelou que não se sentiu no fundo do poço com esse término, mas contou que nem sempre foi assim em sua vida: "Lembro de cenas muito tristes, de eu chorar muito por homem, sofrer demais, achando que a vida ia acabar, que ali era o fim", contou.

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta terça-feira, 29, a ex-BBB também falou sobre a crise que levou ao fim do casamento: “Foi muito tempo em um casamento de 7 anos. Tem a crise dos 7, né?”, Sabrina lembrou o período conturbado que levou ao fim da relação.

Sabrina explicou que está aproveitando sua solteirice desde março deste ano: "Eu estou curtindo meu momento sozinha, curtindo a Zoe”, a apresentadora se derreteu por sua filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato volta a ser a ex-BBB mais seguida do Instagram:

Nesta segunda-feira, 28, Sabrina Sato recuperou o título de ex-participante do Big Brother Brasil mais seguida nas redes sociais. A apresentadora superou o número de seguidores de Juliette Freire, vencedora do BBB 21 ao atingir a marca impressionante de 31,4 milhões de admiradores em seu Instagram; confira a lista de ex-BBBs com mais seguidores nas redes.