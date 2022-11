Sabrina Sato parabeniza a filha pelos seus 4 anos: ‘A pessoa mais importante da minha vida!’

Sabrina Sato faz homenagem de aniversário, com direito a declaração e vídeo fofo, para a filha Zoe, que está completando 4 anos de vida

A apresentadora Sabrina Sato (41) está celebrando nesta terça-feira, dia 29, o aniversário da sua filha Zoe, que está completando 4 anos de vida. A pequena é fruto do relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle, de 49 anos. Em suas redes sociais a apresentadora prestou uma homenagem para a filha e publicou um vídeo fofo, que relata alguns momentos especiais vividos com a filha.

“Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser sua mãe. Hoje a Zozo completa hoje 4 anos, a pessoa mais importante da minha vida! O amor mais puro e sincero que já senti. Meu coração transborda todos os dias quando ela chega do colégio contando as coisas novas que aprendeu, os amigos que fez e ficamos horas conversando”, começou dizendo Sabrina.

Em seguida, ela contou para os seguidores alguns dos momentos mais felizes do dia a dia com a pequena: “O melhor lugar do mundo é do seu lado, escutando suas histórias malucas, brincando de mercadinho, comendo um docinho escondidas, cuidando da Coquinho que ela tanto ama. É tão bom ver ela crescendo, se desenvolvendo.”

“Não existe sentimento mais gratificante para uma mãe. Sou muito feliz e grata por ter esse privilégio e peço a Deus que continue te dando saúde, te acompanhando, te protegendo sempre. Obrigada por me ensinar todos os dias. Te amo muito, minha filha!” finalizou, se declarando para Zoe. A trilha sonora escolhida de fundo para o vídeo foi uma declamação especial, feita pela própria Sabrina, o que deixou a homenagem ainda mais emocionante.

Filha de Sabrina Sato ganha festa luxuosa para comemorar seus 4 anos de vida

Apesar de completar 4 anos de idade nesta terça-feira, Zoe já está comemorando a data especial desde o último domingo, dia 27, quando ganhou uma festa luxuosa dos pais. A comemoração aconteceu em São Paulo e o tema escolhido foi 'Terra Encantada'. O local do evento está decorado com muitos balões coloridos, unicórnios, fadas e detalhes que remetem ao mundo das fantasias.

Sabrina usou as redes sociais para mostrar detalhes do look escolhido para Zoe. A menina aparece usando um vestido longo de tule, todo colorido e com asas. Ela também compôs o look com uma tiara de unicórnio e tênis. “Viva o amor da minha vida #Zoe4Anos”, escreveu a mamãe babona na legenda da publicação.