Sabrina Sato embarca no aeroporto do Rio de Janeiro com look todo branco

A apresentadora Sabrina Sato apareceu no aeroporto do Rio de Janeiro vestida com conjunto todo branco

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 22h07

Nesta terça-feira, 21, Sabrina Sato(41) foi vista no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro prestes a embarcar em um voo.

A apresentadora esbanjou beleza no aeroporto ao aparecer com um look todo branco composto por um terninho e calças.

Sabrina estava no Rio de Janeiro para um evento do canal GNT onde faz parte do time de apresentadoras do programa Saia Justa com Astrid Fontenelle (61), Larissa Luz (34) e Luana Xavier (34).

Neste mesmo dia 21, horas mais cedo ao chegar no Rio de Janeiro, a ex-BBB esbanjou estilo ao ser fotografada com um casaco bege e calças jeans.

Na volta para São Paulo, onde mora com o marido Duda Nagle (39) e a filha Zoe(3), Sabrina tirou fotos com fãs e funcionários que estavam trabalhando no aeroporto.

Confira aqui o look branco de Sabrina Sato no aeroporto e no evento do canal GNT!

Reprodução: Instagram

Fotos: Vítor Pereira/AGNEWS