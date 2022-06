Sabrina Sato aparece com novo visual no aeroporto

Sabrina Sato surge com o cabelo mais longo e com uma nova cor em viagem de avião

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 18h03

A apresentadora Sabrina Sato (41) foi flagrada em um aeroporto do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 21, e um detalhe roubou a cena. A musa está com novo visual! A estrela passou por uma transformação no seu cabelo e voltou a ter os fios longos.

Nas novas fotos, Sabrina surgiu com o cabelo mais comprido do que usava nos últimos meses e também exibiu uma nova cor, que agora é um tom de castanho. No aeroporto, Sabrina apareceu com um look despojado, composto por calça jeans, regata branca e casaco bege.

Atualmente, a apresentadora faz parte de dois programas no GNT: o Saia Justa e o Desapegue Se For Capaz.

Fotos de Sabrina Sato com o novo visual:

Fotos: Vítor Pereira/ AGNEWS