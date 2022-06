Filha de Sabrina Sato explode o fofurômetro ao surgir de caipira

Na rede social, filha de Sabrina Sato roubou a cena ao surgir caracterizada para festa junina

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 09h14

A filha de Sabrina Sato (41), Zoe Sato (3), deu um show de estilo e fofura nesta quarta-feira, 15, ao surgir vestida de caipira.

Toda estilosa com um vestido de festa junina colorido, a herdeira da apresentadora encantou ao aparecer nos cliques agarrada com sua cachorrinha.

"10 fotos da minha caipirinha linda porque a mamãe é a caipirona mais coruja do mundo. E Bão dia procês tudim gentaiada bunita…", escreveu Sabrina Sato na legenda.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com a filha de Duda Nagle (39). "Que linda", elogiaram os fãs. "Que caipirinha mais linda", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Sabrina Sato encantou ao mostrar Zoe com look de frio pronta para ir à escola.

Agora na Globo, a apresentadora deu o que falar ao tomar café da manhã com Ana Maria Braga (72). Na ocasião, a loira analisou o look da japa e divertiu com comentário crítico.

Sabrina Sato encanta ao mostrar Zoe vestida de caipira; veja: