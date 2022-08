Rodrigo Mussi desmente falas da mãe em entrevista: ''Chega de personagem que nunca existiu''

Ex-BBB Rodrigo Mussi desmente a mãe, Mara Lúcia Abrão, e nega ter recebido ajuda financeira dela para viagem à Austrália

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 12h49

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) usou suas redes sociais para desmentir falas de sua mãe, Mara Lúcia Abrão, que deu entrevista para o Domingo Espetacular no domingo, 21.

Em sua conta no Twitter, o gerente comercial rebateu declaração da mãe, que chegou a acusar o filho de ter um amor doentio por ela e disse que ele não gostava de dividir a atenção com outros familiares.

Durante o papo, ela também se defendeu das acusações de que estaria aproveitando o sucesso de Rodrigo e revelou que a cobrança de R$ 50 mil seria para pagar um empréstimo que ela fez para ajudá-lo no intercâmbio na Austrália, o que ele negou.

"Galera, bom dia. Eu realmente gostaria de vir aqui e dizer sim, minha mãe sempre esteve ao meu lado e, sim, ela me ajudou quando fui para a Austrália, mas infelizmente ISSO NUNCA ACONTECEU. Se um dia quiser se redimir de algum erro na vida faça isso baseado na verdade e de coração aberto, assumindo seus erros", começou escrevendo.

"Gostaria muito de tocar minha vida e seguir em frente em paz, me dói demais ter de ficar sempre voltando ao passado neste assunto que é bem sensível. Poxa, eu tento superar e viver. Chega ser desumano ter de vir a público dizer este tipo de intimidade da minha própria mãe. Chega de personagem que nunca existiu, egoísmo e mentiras. Quero paz! Para mim, para ela, para nós!", disparou ainda.

Rodrigo Mussi se manifesta após entrevista da mãe:

Galera Bom dia,

eu realmente gostaria de vir aqui e dizer sim, minha mãe sempre esteve ao meu lado e sim ela me ajudou quando fui para a Austrália, mas infelizmente ISSO NUNCA ACONTECEU.



Se um dia quiser se redimir de algum erro na vida faça isso baseado na verdade… Continua> — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) August 22, 2022

e de coração aberto assumindo seus erros . Gostaria muito de tocar minha vida e seguir em frente em paz, me dói demais ter de ficar sempre voltando ao passado neste assunto que é bem sensível. Pôxa, eu tento superar e viver, …continua> — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) August 22, 2022

…chega ser desumano ter de vir a público dizer este tipo de intimidade da minha própria mãe.

Chega de personagem que nunca existiu, egoísmo e mentiras.



Quero paz! Pra mim, pra ela, pra nós! — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) August 22, 2022

Rodrigo Mussi revela doença após acidente

Recentemente, Rodrigo Mussi revelou que continua lutando contra a depressão após o grave acidente que carro que sofreu no dia 31 de março. "O acidente foi muito forte, tive a depressão realmente logo depois e eu lutei pra sair", disse ele. "To lutando pra sair, mas não sou um cara que gosta de usar desculpa pra nada (...) Lutei lá, lutei muito, vou fazer esporte, fazer natação, isso qui não vai me pegar, to trabalhando, to curtindo, é uma nova chance pra mim", declarou o ex-BBB.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!