Roberto Justus tranquiliza sobre tratamento da filha: 'Muito bem'

O empresário Roberto Justus comenta sobre nova fase do tratamento de sua filha, Fabiana Justus, contra a leucemia mieloide aguda

Na última segunda-feira, 18, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus (37), após passar alguns dias em casa, voltou ao hospital em São Paulo. Ela vai seguir com uma nova fase no tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Ao ser procurado pela CARAS Brasil, o empresário Roberto Justus (68), pai de Fabiana, aproveitou para tranquilizar os fãs e esclarecer que está tudo indo muito bem com o tratamento da filha. Além disso, Justus reforça que em breve ela irá se manifestar com relação a nova etapa do seu quadro de saúde, mas, no momento, prefere não dar mais detalhes.

Fabiana utilizou de suas redes sociais para compartilhar um pouco mais sobre seu retorno ao hospital. A volta já estava prevista para seguir com o ciclo do tratamento quimioterápico. Ela ainda mostrou a decoração que fez em seu quarto com fotos da família.

"De volta ao hospital... A diferença é que dessa vez eu já sabia. Que diferença isso faz. Vim planjeada, vim preparada. Me sinto forte e confiante! A primeira internação foi completamente inesperada, uma loucura. Demorei para conseguir ajustar meus pensamentos, entender o que estava acontecendo".

"Agora vim agradecendo pela possibilidade de tratar, de continuar rumo a minha cura. Decoramos o quarto, trouxe tudo que sinto que vou precisar durante esse período aqui! Bora que aqui no meu corpinho não tem espaço pra nada além de células saudáveis!", compartilhou Fabiana em suas redes sociais.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus agradeceu as mensagens de carinho que ele e a filha estão recebendo após o diagnóstico da jovem: "Estamos muito contentes e a Fabi também está, sabendo que tem muita gente torcendo por ela. É fantástico essa energia positiva. Ela causa um efeito impressionante. É felicidade em um momento tão difícil, tão triste que vivemos".

Relembre

Fabiana Justus recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, um câncer que se origina na medula óssea, no final de janeiro. A influenciadora precisou ficar 38 dias internada para cumprir a primeira etapa do tratamento contra o câncer.

Ela descobriu a condição após uma consulta médica, Fabiana estava sentindo dor nas costas e febre. Depois de ser avaliada, ela permaneceu no hospital e foi submetida às sessões de quimioterapia após o diagnóstico.