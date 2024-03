Fabiana Justus mostra momentos com a família antes de voltar ao hospital

Fabiana Justus abriu álbum de fotos em seu Instagram na noite do último domingo, 18, ‘A batalha mais importante' de sua vida escreveu

Depois de passar uns dias em casa para passar ao lado da família, Fabiana Justus vai voltar ao hospital nesta segunda-feira, 18, para continuar o seu tratamento contra a leucemia, câncer que descobriu no final de janeiro.

Por isso, a filha do empresário Roberto Justus aproveitou cada segundo do domingo, 17, ao lado do marido, Bruno D'ancona, e dos filhos Chiara e Siena, de 5 anos, e de Luigi, de 6 meses. Pela noite, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos dos momentos que passou ao lado deles ao longo do dia em seu Instagram e escreveu sobre continuar a "batalha mais importante" de sua vida.

"O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida! Amanhã volto pro hospital para dar sequência no meu tratamento. Hoje aproveitei para descer um pouco no prédio e curtir a piscina com as crianças".

"Grudei neles assim como fiz desde quando tive minha alta do hospital... e vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe. Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe deles por mais um período, mas é para ganhar a minha vida com eles de volta".

"Obrigada Deus por minha família! Obrigada por esses momentos em casa! Obrigada por me possibilitar um tratamento! Rumo a CURA! E obrigada VOCÊS pela corrente mais linda de amor e orações! Ajuda DEMAIS!", agradeceu.

Nos comentários a influenciadora recebeu uma chuva de apoio de seus seguidores e familiares: “Fa, você é exemplo! Vai passar por essa última fase com essa sua garra! A cura total está muito próxima! Estamos todos juntos com muita energia positiva e vamos comemorar muito em breve! Te amo absurdamente filha! Vamossss!”, escreveu Roberto Justus, “É isso, sua família e muito amor. Eh determino sua cura, e virá!!, pode esperar”, comentou um segundo, “Logo vc estará de volta em casa junto da sua família. Deus no comando de seus médicos e sua força”, desejou uma terceira.

