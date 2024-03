Fabiana Justus curte filho caçula antes de internação: ‘Voltamos pra batalha’

Prestes a iniciar nova etapa em seu tratamento contra leucemia, Fabiana Justus aproveita para ficar grudada com seu herdeiro, Luigi

Nesta quinta-feira, 14, Fabiana Justus está se preparando para enfrentar uma nova fase em sua batalha contra a leucemia. Mas antes de passar por uma nova internação, a empresária e influenciadora digital está curtindo cada momento ao lado de seus filhos. Em suas redes sociais, ela revelou como estão sendo os dias com os pequenos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fabi compartilhou alguns cliques brincando com o filho caçula, Luigi, que tem apenas seis meses de vida. Na varanda de seu apartamento, a influenciadora se derrete e aproveita alguns momentos com o bebê em seu colo, enquanto o pequeno esbanja fofura e aparece super sorridente, como sempre.

Na legenda, Fabiana explicou que apesar de ficar com o coração apertado, tenta aproveitar o tempo que tem com os filhos e evita pensar sobre a nova internação: “Sim, eu estou monotemática por aqui... mas esses momentos merecem. Curtindo muitoooo meu lar com meus filhotes antes de ter que internar novamente!”, iniciou.

“Semana que vem voltamos pra batalha! Mas não vou ficar pensando nisso agora! Vou pensar no HOJE! Quando faço isso, fico mais leve. Hoje minha preocupação é: curtir meus filhos e meu lar. E é isso que eu vou fazer! Experimenta focar no hoje também. É libertador! Muda a vida!”, a influenciadora aconselhou os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Nos comentários, a herdeira de Roberto Justus recebeu muitas mensagens de força e apoio em meio ao momento delicado: “Deus já curou você!!! Eu babo nesse pituco mais lindo e fofo do mundo!!!!”, disse uma seguidora. “Fabi, essa é a melhor forma da gente viver, pensar no hoje”, comentou mais uma. “Vai dar tudo certo”, disse uma terceira.

Vale lembrar que além de Luigi, que chegou ao mundo pouco antes de receber o diagnóstico de leucemia, Fabiana também é mãe de duas meninas. Com cinco aninhos, as gêmeas Chiara e Sienna estão dando todo o apoio durante o tratamento da mãe, assim como o marido e pai das pequenas, o empresário Bruno Levi D'Ancona.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus teve reação à anestesia:

Na manhã da última quarta-feira, 13, Fabiana Justus passou por mais uma sessão de quimioterapia e divertiu os seguidores ao compartilhar como seu corpo reagiu à anestesia. Em tratamento contra a leucemia, a empresária pediu aos fãs que enviassem boas vibrações e dividiu alguns dos momentos hilários em que estava ‘grogue’ por conta da medicação.