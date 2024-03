Fabiana Justus diverte web ao compartilhar reação à anestesia

Retornando ao hospital para dar continuidade em seu tratamento contra leucemia, Fabiana Justus divertiu os seguidores ao mostrar reação à anestesia

Na manhã desta quarta-feira, 13, Fabiana Justus passou por mais uma sessão de quimioterapia e divertiu os seguidores ao compartilhar como seu corpo reagiu à anestesia.

Em tratamento contra a leucemia, a empresária pediu aos fãs que enviassem boas vibrações. “Bom dia!! Dia de exames com quimio local. Mandem as energias maravilhosas de sempre! Estão funcionando”, escreveu ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, a filha de Roberto Justus mostrou dois vídeos em que aparece se declarando para a anestesista, chamada por ela de Orquídea. Ao chegar em casa, Fabiana deu mais detalhes sobre seu tratamento.

“Falando um pouquinho sem estar grogue. Ri tanto com os vídeos. Fiquei rindo e falei: ‘Vou dividir porque esse Instagram precisa de comédia'”, iniciou ela, ao lado do filho caçula.

“Estou aqui grudada com meu pituco. Em breve teremos mais uma internação e aí vou sofrendo por antecipação. Mas também não adianta sofrer por antecipação, já sofrer lá de saudade. Então, não adianta ficar sofrendo antes. Essa parte do meu tratamento é muito punk, esse isolamento de ficar lá internada no hsopital. Mas faz parte”, afirmou.

Apesar de distância, Fabiana Justus compartilhou que seus dias em casa estão durando mais do que esperava. “Mas eu preciso dizer que estou muito grata com esses dias que ganhei em casa. Nem estava esperando. Fiquei mais tempo do que esperava, achei que o intervalo ia ser mais curto. Faz parte do processo. O importante é que estamos indo rumo à cura, acho que é o mais importante de tudo”.

Após contar que os filhos ainda não têm noção de sua ausência, ela finalizou: “Tudo em prol deles, pra ficar bem pra eles e voltar pra minha vida normal e poder curti-los por muitos e muitos anos”.

⏯️ “Grogue”, diz Fabiana Justus ao mostrar reação à anestesia.



A influenciadora, que está em tratamento contra leucemia, passou por mais uma sessão de quimioterapia e se divertiu nos stories do Instagram.



Leia na coluna de @OliveiraFabia_: https://t.co/UBbDrys5eDpic.twitter.com/9Ab1X5AOgx — Metrópoles (@Metropoles) March 13, 2024

Fabiana Justus encanta seguidores com foto fofa dos filhos

Fabiana Justus encantou a web ao mostrar um clique das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, com o caçula Luigi, de seis meses. A empresária e influenciadora, que está fazendo tratamento contra a leucemia, está em casa e aproveitou para compartilhar esse momento fofo entre mãe e filho.

"Minha maior riqueza. Meu maior tesouro!", escreveu na legenda da postagem. Nas fotos, as duas meninas beijam a cabeça do irmão mais novo: "Amor maior do mundo! Obrigada Deus!", completou Fabiana na legenda, se derretendo pelos pequenos.

E nos comentários da publicação, os internautas deixaram várias mensagens carinhosas: "Ai meu Deus!!!!!!! Essa foto tá explosão de gostosuraaaaa", disse uma. "A carinha dele sentindo o amor das irmãs", declarou outra. "Coisa mais linda", falou ainda uma terceira.