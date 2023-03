Richarlison dá em cima de Jade Picon e Leo Picon reage

Richarlison tentou paquerar Jade Picon mas foi barrado pelo irmão da atriz, Leo Picon

No último domingo, 05, Richarlison (25) mostrou que não é atacante só no campo! Pelas redes sociais, o jogador de futebol tentou paquerar Jade Picon (21), mas o irmão da atriz, o influenciador e empresário Leo Picon (26) não ficou nada contente com a investida, e além de expor a tentativa do atleta, também compartilhou sua reação no Instagram.

Tudo começou quando Leo compartilhou alguns registros de uma trilha em família no Rio de Janeiro ao lado do pai e da irmã. Os dois surgiram em meio a uma paisagem paradisíaca com vista para o mar e para uma montanha. Ele ainda brincou com Jade, que foi a motorista da vez: “Deus nos proteja e nos abençoe na carona de hoje”, fez piada.

Encantado pelos cliques com a atriz, Richarlison decidiu reagir aos stories e mandou uma mensagem para o empresário: "E ai cunhado kkkkk", brincou. Mas Leo Picon mas não curtiu a paquera e publicou um vídeo em seu stories dando unfollow no jogador assim que recebeu a mensagem.

Richarlison paquera Jade Picon - Reprodução/Instagram

Depois, Leo ainda postou uma imagem de sua barra de pesquisa no Youtube: “Espantando pombos”, ironizando o apelido do atleta, que é chamado de Pombo pelos fãs. “Prazer Gavião Carijó”, o empresário legendou a publicação.

Leo Picon não curtiu investida de Richarlison - Reprodução/Instagram

Jade Picon aposta no maiô cavado para curtir dia com a família

Jade Picon elevou a temperatura das redes sociais ao escolher um look ousado para aproveitar o seu dia de folga no último final de semana. A ex-BBB e estrela da novela das nove na Globo, ‘Travessia’, apostou em um maiô preto cavado para participar de uma trilha com a família no Rio de Janeiro.

Antes de atrair os olhares do jogador de futebol Richarlison, que tentou paquerá-la enviando uma mensagem para seu irmão, Jade deixou seus seguidores malucos com a peça cavada: “Hoje, recarregando as energias para a semana intensa que vem aí”, disse ela na legenda de uma publicação em que posa com o look poderoso.