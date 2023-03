Magérrima, Jade Picon aposta no maiô cavado em dia de sol

Jade Picon choca ao mostrar seu corpo sequinho em aparição apenas de maiô cavadíssimo em dia de sol

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (21) elevou a temperatura das redes sociais ao escolher um look ousado para aproveitar o seu dia de folga no último final de semana. No último domingo, a estrela arrasou ao mostrar o seu corpo sarado e sequinho ao aparecer só com um maiô preto nada básico.

A morena escolheu um modelito cavadíssimo, de um ombro só e com recortes na cintura para aproveitar o dia ensolarado. Em imagens de frente e de costas, ela mostrou o seu look poderoso. “Hoje, recarregando as energias para a semana intensa que vem aí”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. “Deusa”, comentou um seguidor. “Parece uma boneca”, declarou outro. “Muita beleza em uma pessoa só”, afirmou mais um.

Atualmente, Jade Picon pode ser vista na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a jovem Chiara, que é a namorada de Ari (Chay Suede).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Ex-namorado de Jade Picon, João Guilherme fala sobre beijo técnico

Ao participar do podcast 'Match o Papo', João Guilherme falou sobre sua opinião sobre beijo técnico e se ele o pratica em suas cenas.“Primeiro beijo técnico que eu tive que dar foi na primeira temporada de ‘De Volta Aos 15’, que é um beijo mais delicado com a Luiza [personagem de Amanda Azevedo]. Só que qual que era? Eu namorava na época e a Luiza também. Então, a gente namorava e tals, mas beijo técnico é aquilo de não botar a língua e que, realmente, dependendo, não fica tão legal botar a língua às vezes”, conta.

Então, ele contou se o beijo técnico incomoda uma namorada. “Pô, mas pode saber que faz diferença. Pelo menos, pra minha ex-namorada [Jade Picon], faria e, se eu acho que tem a opção, eu prefiro, sim. Na série mais adulta que eu estou fazendo, eu beijei muito. Eu acho que [a Jade] ficaria incomodada, sim”, diz ele.