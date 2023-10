Relógios caros e roupas de grife: Perfil expõe looks de luxo de pastores e cantores gospel

Um perfil nas redes sociais faz sucesso mostrando roupas e acessórios de luxo de pastores e cantores de música gospel

Um perfil nas redes sociais vem ganhando seguidores ao mostrar looks e acessórios de luxo de pastores evangélicos e estrelas da música gospel. O perfil “Outfit do Templo” acumula mais de 25 mil seguidores no Instagram e mostra peças usadas por figuras como André Valadão e Aline Barros.

O dono do perfil foi procurado pelo site Splash Uol e não quis revelar sua identidade. Entre as diversas peças luxuosas que são compartilhadas diariamente nos posts, uma em específico fez com que o criador da página começasse a postar os looks e acessórios dessas personalidades.

A ideia veio por conta de um tênis da grife Balenciaga, avaliado na época em R$ 9 mil reais. O dono da página não quis comentar quem era a personalidade que usava a peça, mas comentou que era um “famoso cantor gospel”. “A página foi criada por uma curiosidade pessoal minha, pessoal. Frequento a igreja e fiquei curioso, porque sou apaixonado por tênis”, comentou o criador da página.

Ele ainda lembrou que inicialmente selecionava os looks e acessórios usados pelos famosos a partir de seu interesse, mas, com a popularização da página, alguns fiéis começaram a pedir looks de determinadas personalidades. Para encontrar os valores, o dono do “Outfit do Templo” faz buscas em sites de marcas de luxo.

A maioria dos posts choca e gera questionamentos de seguidores. “Quantas cestas básicas dá para comprar com esse Rolex?”, questionou uma seguidora sobre um relógio de mais de R$ 133 mil usado por André Valadão. Outro fiel comentou sobre um relógio de R$ 92 mil usado por Silas Malafaia: “Tudo pago com dinheiro dos fiéis que não tem dinheiro para comer. Cada um com suas prioridades. Mas, Deus considera isso como luxúria”. Outro seguidor ainda opinou em uma postagem expondo Aline Barros com uma bolsa de grife avaliada em mais de R$ 10 mil: “As pessoas não entendem que o problema não é as pessoas terem condições, e sim a ostentação de um povo que deveria priorizar generosidade”.

Porém, o criador da página defende que o intuito não é gerar ataques ou questionar a moralidade essas personalidades. “Esse meio gospel tem bastante gente que se importa com ego e vaidade, mas não sou contra [as peças de luxo], acho só que a grande maioria dos pastores e cantores tem medo de assumir o que usa e como compram aquilo, eles têm medo do que as pessoas vão pensar”, disse o dono da página.

Ainda sobre os bastidores da página, o dono já revelou que algumas personalidades já pediram para que os posts fossem deletados, porém, o criador não deixou claro quem eram os famosos e nem se chegou a deletar as publicações. “No momento prefiro manter o anonimato, mas talvez apareça, quem sabe”, disse o dono do perfil sobre a possibilidade de revelar sua identidade.

