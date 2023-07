Relembre as festas de 'mesversário' da filha de Biel e Tays Reis; temas foram de Wandinha a marca de grife

Biel e Tays Reis capricharam no aniversário da filha na última quarta-feira, 19; relembre as festas de 'mesversário' da pequena

Biel (27) e Tays Reis (28) capricharam na primeira festa de aniversário da filha, Pietra (1), na última quarta-feira, 19. A comemoração, porém, não foi a primeira da pequena que contou com luxo e criatividade. Antes de completar um ano, Pietra ganhou várias festas de 'mesversário', com temas que foram de Wandinha a marca de grife. Relembre as celebrações da filha de Biel e Tays Reis.

Ao completar seu primeiro mês de vida, Pietra ganhou uma festa com tema de vaquinhas para celebrar o dia especial. Com decorações em dourado e estampa animal, a ocasião ainda contou com looks temáticos combinando para a pequena e sua mãe. "E as comemorações não pararam não, tá? Gente, que gracinha a vaca Maru no primeiro mês da peloquinha! Que momento lindo, obrigada a todos que participaram!", compartilhou Biel nas redes sociais.

Já no terceiro mês de vida da pequena, Pietra comemorou a data em grande estilo com a marca de grife Gucci como tema de sua festa. Além da decoração personalizada com flores e balões, o evento também teve docinhos, mimos e um bolo luxuoso. Tays Reis compartilhou cliques da comemoração no Instagram e escreveu: "Me digam se nossa Pttzinha não está muito chique? Hoje foi dia de comemorarmos os três meses da pietra e como sempre, foi muito especial".

Leia também: Quem são os cunhados de Maraisa? Conheça irmãos de Fernando Mocó, namorado da cantora

Quando Pietra completou oito meses, a celebração do 'mesversário' contou com a temática da série Wandinha. Com detalhes em preto e roxo, a festa ficou marcada pelos looks em estilo gótico de toda a família. "Pessoal, uma senhora chamada Mortícia passou aqui em casa e deixou uma menina chamada Wandinha KKKKK ela fez 8 meses hoje e vamos cuidar dela agora! Olha que linda! Nem da para acreditar, né?!", compartilhou Tays Reis nas redes.