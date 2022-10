Tays Reis e Biel comemoram três meses da filha, Pietra, com festa temática: ''Especial''

O casal Tays Reis e Biel preparou uma festinha em casa para celebrar o mesversário da filha, Pietra

Na última quarta-feira, 19, a filha de Tays Reis (27) e Biel (26) completou o terceiro mês de vida e, assim como nos outros mesversários, os papais preparam uma festinha em casa.

Desta vez, os cantores escolheram a marca de grife Gucci como tema. A festinha contou com decoração, balões, bolo, docinhos e mimos.

"Me digam se nossa Pttzinha não está muito chique? Hoje foi dia de comemorarmos os três meses da pietra e como sempre, foi muito especial", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os admiradores da família se derreteram com a fofura do evento. "Que lindo", "Família de milhões", "Gucci muito chique essa princesa", "Nossa que coisa mais linda", disseram eles nos comentários.

