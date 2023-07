Quem são os cunhados de Maraisa? Conheça irmãos de Fernando Mocó, namorado da cantora

Maraisa assumiu namoro com empresário no início de julho e deixou fãs curiosos

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, assumiu publicamente o namoro com o empresário Fernando Mocó no início do mês de julho. Apesar de já terem compartilhado registros um ao lado do outro, os dois são bastante reservados quanto à vida pessoal, o que deixa muitos fãs curiosos sobre as relações e família do casal. Saiba a seguir quem são os cunhados da sertaneja.

O namorado de Maraisa é filho de Salvina Mocó e tem dois irmãos, que trabalham ao lado dele e da mãe no comando de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos. Rodrigo Mocó é o primogênito da família, pai de duas meninas, Juliana e Melissa —que completou 14 anos nesta quarta-feira, 19, e ganhou uma homenagem da avó nas redes sociais.

Fernando também é irmão de Marcelo Bravo. O empresário é casado com a influenciadora e fashionista Amanda Bravo e é pai de dois meninos, Tiago e Felipe. Apesar de ter sua conta do Instagram fechada para novos seguidores, ele costuma aparecer em publicações da esposa, que mostra sua rotina ao lado da família, dicas de moda e viagens em sua página na rede social.

Diferente dos irmãos, Fernando possui uma conta aberta no Instagram, mas é bastante discreto em suas publicações. Em um dos registros mais recentes, ele aparece ao lado de Maraisa e se declarou: "Amor meu". Além disso, ele também mostra suas viagens para destinos como França e Fernando de Noronha e momento ao lado do filho, Antonio.

Sua última foto ao lado do pequeno, fruto de um relacionamento anterior, foi publicada em dezembro de 2020, quando ele completava 4 anos e celebrou com uma festa temática de Hulk, personagem da Marvel. Hoje com 6 anos, o filho do namorado de Maraisa é o caçula da família e costuma aparecer em publicações no instagram da avó.