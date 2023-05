Relembre como Susana Werner abriu mão da carreira após casamento

Susana Werner anunciou a separação de seu casamento com o ex-goleiro Julio Cesar

Susana Werner (45), conhecida por seus trabalhos na televisão durante os anos 1990, anunciou a separação de seu casamento com o ex-goleiro Julio Cesar (43) neste domingo, 21. Os dois estavam casados há 21 anos e moram na Europa desde 2005. Relembre como a atual empresária abriu mão da carreira de atriz para ficar perto da família após a união.

Conhecida por estrelar novelas como Malhação e Cara e Coroa, Susana Werner se casou com Julio Cesar em 2002. Após três anos de casamento, eles se mudaram com a família para Milão. Em 2021, a atriz revelou que estava realizada com a profissão de empresária e declarou que não sentia saudades da atuação.

"Nunca mais tive vontade. Me acostumei a ser empresária, gosto mais. Fiz Cara e Coroa, em 1995, e depois fiz um teste para Malhação, onde fiquei por dois anos. Nem conto os anos de carreira porque comecei aos 9, como modelo", contou Susana Werner em entrevista ao Gshow. "Optei por abandonar quando fui morar em Milão, em 2005. Ainda vim ao Brasil fazer uns trabalhos, mas não consigo ficar longe da família", confirmou sobre a mudança que veio junto com seu casamento com Julio Cesar .

