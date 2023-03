Susana Werner diz que trabalha e empreende para "não ser uma ameba"

Susana Werner fez texto motivacional sobre importância do trabalho e das mulheres no mundo

A atriz Susana Werner está em Paris, na França. No Instagram, ela aproveitou para fazer uma reflexão sobre a importância do trabalho na vida das pessoas.

Em frente à Torre Eiffel, a loira, que é casada com o ex-goleiro da seleçãoJúlio César, publicou uma selfie e escreveu legenda motivacional: "Trabalhe e viva!!! Sem trabalho não há recompensa. Trabalhe duro e sua recompensa estará a porta. Passei anos da minha vida me dedicando ao marido e filhos, mas comecei a trabalhar ainda aos 14 anos, aos 18 já tinha meu próprio carro. Aos vinte e poucos tinha minha própria casa. Sempre trabalhei com amor e dedicação".

Ela continuou contando sobre sua vida profissional: "Cumpria meus horários lindamente. Voltei a trabalhar há 9 anos, desta vez para me distrair, ter o que fazer, passar meu tempo, conhecer pessoas, aprender mais sobre empreendedorismo e não ser uma ameba no mundo".

Por fim, ela enalteceu as mulheres: "Minha missão pode estar sendo ajudar pessoas, só saberei futuramente. Mente vazia… já sabemos e vim aqui dizer uma coisa para vocês mulheres: nós só não dominamos o mundo porque não queremos. Quem gasta dinheiro? Quem move a economia? Quem vai comprar roupa pro marido? Quem vai ao salão ficar bonita sempre? Quem faz aquela linda decoração em casa? Mulheres, se apoiem! Aproveitem, temos o mundo em nossas mãos. Não desmerecendo os homens que nos apoiam, obviamente. Vão em frente! Vocês conseguem!".

Confira o post de Susana Werner: