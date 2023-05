Quem é o novo namorado de Dua Lipa? Diretor é ex de cantora pop e dirige videoclipes

Dua Lipa compareceu ao Festival de Cinema de Cannes de 2023 acompanhada do novo namorado

Dua Lipa (27) confirmou seu affair com o diretor francês Romain Gavras (41) ao comparecer ao Festival de Cinema de Cannes de 2023 na última sexta-feira, 19, acompanhada do amado. O novo namorado da musa pode não ser tão conhecido pelos holofotes da mídia, mas tem uma ampla carreira por trás das câmeras. Cineasta, ele dirige videoclipes de grandes nomes da música e é ex da cantora pop Rita Ora (32).

Com vários trabalhos no currículo, Romain Gavras ficou conhecido como o nome por trás de clipes de canções como No Church In The Wild, do Kanye West (45), e Bad Girls, da M.I.A (47). Já no cinema, o namorado de Dua Lipa se consagrou com dezenas de longas, com seu último filme, Athena, lançado no ano passado.

Na vida amorosa, o cineasta passou por outro relacionamento com uma cantora antes de Dua Lipa. Romain Gavras foi namorado de Rita Ora, nome de peso do pop e R&B, em 2020. A relação, que durou apenas seis meses, teve seu fim confirmado em março de 2021. Atualmente, a cantora está casada com outro diretor. Taika Waititi (47), conhecido por dirigir filmes como Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, foi quem levou Rita Ora para o altar no ano passado.

