Dubladora de clássico da Disney, Laura Castro já morou fora do país: 'Me sinto completa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Laura Castro falou sobre trabalho com a Disney, estudos e projetos com sua banda

É provavel que você já tenha ouvido a voz de Laura Castro (20). Seja na dublagem em português da série Rainha Charlotte, na Netflix, ou nas músicas de sua banda, a BFF Girls, a atriz e cantora segue um ritmo frenético e conta, em entrevista à CARAS Brasil que se prepara para estrear sua voz na Disney, dublando a versão brasileira do filme live-action A Pequena Sereia.

"Passei para fazer a Rainha Charlotte da Netflix e duas semanas depois descobri que tinha passado para A Pequena Sereia", conta ela, que já tinha feito outro teste para dublar na Disney e agora fará a voz da protagonista Ariel (Halle Bailey). "Foi a realização de um sonho, mas também foi fruto de muitos testes, aulas e esforço."

Laura nasceu nos Estados Unidos e já morou no Rio de Janeiro e na França. Atualmente, vivendo em São Paulo, ela, que é filha de uma carioca e um pernambucano, diz que as mudanças culturais ao longo de sua vida a tornaram uma pessoa mais aberta, extrovertida e pronta para sair de sua zona de conforto.

A jovem já tem 10 anos de carreira, e afirma que sua conexão com a arte veio da alma. Começou a fazer aulas de piano com apenas cinco anos, e logo já passou a estudar canto. Hoje ela concilia a carreira de atriz, dubladora e cantora, com a sua banda BFF Girls. "Me sinto mais completa quando estou fazendo tudo. Artistas são interdisciplinares."

Além disso, Laura faz faculdade de Publicidade e Propaganda, a fim de conseguir gerenciar melhor sua carreira. Ela conta que já está preparando o Trabalho de Conclusão de Curso e que, apesar de ser difícil conciliar a carreira e a faculdade, acha mais tranquilo do que quando começou a trabalhar e equilibrava tudo com os estudos da escola.

A artista também usa os estudos para aprender a administrar da melhor forma suas redes sociais, uma poderosa ferramenta para questões de representatividade, por exemplo. "Muitas pessoas subestimam o poder da mídia, que é gigantesco. Quando eu era pequena sentia muita falta de representatividade nas coisas que eu assistia e nos lugares que eu ia. Cresci em um ambiente muito rodeado de pessoas brancas. Sei a diferença que isso faz na vida de uma pessoa."

Para o futuro, além dos preparativos para o trabalho com a Disney, a atriz também prepara uma série e um especial documental com sua banda, a BFF Girls, para a plataforma de streaming HBO Max. Além disso, ela revela o desejo de fazer novelas e mais filmes nos cinemas, além de ter outros projetos de dublagem. "Mas não posso contar ainda", completa.

CONFIRA FOTOS DE LAURA CASTRO CONHECENDO O ELENCO DO CLÁSSICO DA DISNEY:

