Dua Lipa usa colar exclusivo avaliado em milhões no Met Gala; saiba o valor

A cantora Dua Lipa era uma das celebridades mais aguardadas no tapete vermelho do Met Gala

A cantora britânica Dua Lipa (27) chamou atenção do mundo ao aparecer no tapete vermelho do Met Gala, evento de luxo que reuniu diversas celebridades no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. A artista escolheu uma joia exclusiva e avaliada em milhões para usar.

Na noite desta segunda-feira, 1º, Dua Lipa usava um vestido branco com detalhes em preto originalmente desfilado por Claudia Schiffer, na Chanel, no ano de 1992. Naquele ano, a top model foi a noiva do desfile Lagerfeld, uma tradição nos desfiles de alta-costura.

Porém, foi o grande colar em seu pescoço que roubou a atenção. A joia é da marca Tiffany & Co e possuia um diamante gigante de 100 quilates. A peça é avaliada em US$ 10 milhões, cerca de R$ 53 milhões na cotação atual, segundo o site internacional Harper's Bazaar.

Dua Lipa foi a primeira a usar a joia, que nunca tinha sido vista em público antes. "É um colar muito especial da Tiffany. Nunca foi visto antes, então estou animada de mostrá-lo aqui hoje. Eles tiraram do cofre para mim", contou, em entrevista feita no tapete vermelho.

Leia também:Veja os looks dos famosos no MET Gala 2023, evento fashion

A artista era uma das co-anfitriãs do evento, ao lado de grandes nomes como Penélope Cruz, Michaela Coel, o tenista Roger Federer e Anna Wintour. Ela era uma das celebridades mais aguardadas pelos fãs no tapete vermelho.

O colar da cantora foi batizado de Lucida Star e é uma homenagem ao famoso diamante amarelo da Tiffany & Co. A peça original é avaliada em US$ 30 milhões e só foi usado por três pessoas ao longo da história: Audrey Hepburn, em Bonequinha de Luxo; Lady Gaga, no Oscar de 2019 e Beyoncé, em uma campanha da grife de joias.